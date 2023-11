https://fr.sputniknews.africa/20231103/transformer-ces-ressources-lafrique-ne-veut-plus-etre-un-simple-continent-de-matieres-premieres-1063285539.html

"Transformer ces ressources": l’Afrique ne veut plus être un simple continent de matières premières

"Transformer ces ressources": l’Afrique ne veut plus être un simple continent de matières premières

L’Afrique doit miser sur l’industrie pour transformer ses immenses ressources naturelles et ne plus dépendre de l’extérieur, a déclaré le Président... 03.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-03T13:43+0100

2023-11-03T13:43+0100

2023-11-03T13:43+0100

international

afrique du sud

afrique

matières premières

industrie

cyril ramaphosa

économie

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/03/1063283028_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_1439834474cd20a1b4a08917e116fd7a.jpg

L’Afrique est assise sur un trésor et doit désormais l’exploiter. Le continent doit investir dans la transformation de ses ressources, a déclaré le Président sud-africain Cyril Ramaphosa lors du forum de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), à Johannesburg.Les pays africains ne veulent plus simplement exporter des matières premières qui seront utilisées sous d’autres latitudes. Le continent doit lui-même fabriquer des produits finis, a souligné le responsable.Pour atteindre cet objectif, des partenariats peuvent être noués afin d’attirer des investissements étrangers, a ajouté Cyril Ramaphosa. Les États-Unis ont par exemple été sollicités à travers l’AGOA, mais "tout potentiel de cette loi n'est pas exploité", a-t-il encore déploré. Le responsable s’est néanmoins déclaré favorable à une prolongation de l'AGOA pour une période plus longue.Programme critiquéL’AGOA a été adoptée aux États-Unis au printemps 2000. Le programme est censé améliorer les relations économiques entre Washington et l'Afrique subsaharienne. Il permet à 35 pays africains d'exporter en franchise de droits diverses marchandises vers les États-Unis. En retour, le pays de l’Oncle Sam bénéficie d’un accès privilégié aux matières premières essentielles en Afrique.Le programme a cependant été critiqué à plusieurs reprises pour sa dimension politique. Les États-Unis se réservent ainsi le droit d’exclure les pays africains ne répondant pas à leurs standards. Le Mali, l’Éthiopie et le Burkina Faso ont ainsi été mis à la porte ces dernières années. Le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la Centrafrique seront aussi exclus à partir du 1er janvier 2024.Cette politique de la carotte et du bâton est d’ailleurs en train de devenir une habitude à Washington, qui a déjà placé "un tiers du continent sous sanctions", comme l’expliquait récemment à Sputnik la journaliste américano-éthiopienne Hermela Aregawi.

afrique du sud

afrique

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique du sud, afrique, matières premières, industrie, cyril ramaphosa, économie, états-unis