https://fr.sputniknews.africa/20221213/les-usa-voient-lafrique-comme-un-seul-pays-et-sanctionnent-tout-le-monde-1057263058.html

Les USA voient l'Afrique "comme un seul pays" et sanctionnent "tout le monde"

Les USA voient l'Afrique "comme un seul pays" et sanctionnent "tout le monde"

Au lieu de regarder de plus près la réalité économique de l’Afrique, les États-Unis ont une approche très monolithique et idéologique des pays du continent... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T19:10+0100

2022-12-13T19:10+0100

2022-12-13T21:26+0100

afrique

international

états-unis

développement

sanctions

éthiopie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

La politique américaine en Afrique va prendre un coup de projecteur avec la tenue du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington, du 13 au 15 décembre. Une initiative qui vise surtout à "faire croire que les voix africaines sont prises en compte", déplore au micro de Sputnik la journaliste américano-éthiopienne Hermela Aregawi.Selon elle, Washington a tendance à inviter toujours les mêmes types d’intervenants, les "voix tribalistes", qui portent un discours ethnique, particulièrement dans le cas de l’Éthiopie. L’événement trahit aussi l’approche monolithique des États-Unis, qui voient trop souvent l’Afrique comme un bloc.La journaliste rappelle notamment que Washington a banni l’Éthiopie de l’African Growth Opportunities Act (AGOA), accord censé régulé les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Une mise à l’écart sous couvert de "violations des droits humains" qui a affecté le secteur manufacturier et fait disparaître des milliers d’emplois.Des élections plutôt que de l’eau potable?Hermela Aregawi reproche encore aux États-Unis de se focaliser sur le volet politique et démocratique en Afrique, en oubliant les besoins fondamentaux des peuples. Le développement économique doit être la priorité des pays africains, affirme la journaliste, qui déplore que les aides américaines n’aient jamais porté leurs fruits.Washington, qui domine les institutions internationales pouvant permettre à l’Afrique de progresser, doit désormais voir le continent comme "un véritable partenaire" et miser sur sa jeunesse, conclut la journaliste.

afrique

états-unis

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, international, états-unis, développement, sanctions, éthiopie