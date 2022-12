https://fr.sputniknews.africa/20221213/moscou-se-prononce-sur-la-tenue-du-sommet-afrique-etats-unis-1057256336.html

Moscou se prononce sur la tenue du sommet Afrique-États-Unis

Le sommet États-Unis-Afrique sera scruté par Moscou, selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Le diplomate ne pense pas toutefois que les actions... 13.12.2022, Sputnik Afrique

Moscou surveillera de près le sommet États-Unis-Afrique, qui démarre ce 13 décembre à Washington, a déclaré à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.En même temps, ce sommet ne pourra pas entraver les liens entre la Russie et les pays du continent, a noté le diplomate.Selon lui, "tout ceci est un travail normal" qui a été adopté par de nombreux pays:En outre, M.Bogdanov a tenu à souligner que "nous allons maintenant avoir un deuxième sommet de ce type".Deuxième sommetL’événement concerné débute ce mardi 13 décembre à Washington et durera jusqu’au 15 décembre. Une cinquantaine de chefs d’État africains y sont attendus.La réunion est censée relancer les relations des États-Unis avec le continent africain. Ce sommet est le second du genre après celui organisé il y a huit ans en 2014 sous la présidence de Barack Obama.

