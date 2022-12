Sommet Afrique-États-Unis à Washington: un "signe de désespoir" face au succès chinois?

https://fr.sputniknews.africa/20221212/sommet-afrique-etats-unis-a-washington-un-signe-de-desespoir-face-au-succes-chinois-1057251337.html

Le sommet États-Unis-Afrique démarre le 13 décembre à Washington à l'initiative du Président Joe Biden. Trois experts interrogés par Sputnik pointent la position désavantageuse des USA face à l’influence croissante de Pékin sur le continent africain.Partenaire économique principalWashington a beau placer le sommet sous le signe de la reconfiguration des relations américano-africaines, la plupart des vecteurs stratégiques sur le continent proviennent de Pékin, assure Nikolaï Chtcherbakov, professeur de l’École des hautes études en sciences économiques" (EHESE), établissement russe."La Chine est devenue à la fois le principal partenaire économique de la grande majorité de plus de cinquante États africains et un investisseur très important, travaillant principalement dans des projets d'infrastructure. Par conséquent, pour les États-Unis, il n'est guère réaliste d'y opposer quelque chose de réel [face à la Chine]", martèle-t-il.C’est pourquoi "les États-Unis ne devraient plus tant prêter attention à certains désaccords politiques avec certains pays mais à réfléchir plutôt à la façon de rester sur le continent à travers divers programmes".Situation de plus en plus instableContacté par Sputnik, Fang Wei, spécialiste chinois de l’Afrique occidentale auprès de l’université d’Anhui indique que la situation dans le monde devient de plus en plus "instable, incertaine et précaire".Il met en avant que les sommets Chine-Afrique "se tiennent tous les trois ans depuis 22 ans et semblent être un mécanisme de coopération plus stable et plus efficace".Quant au sommet États-Unis-Afrique, tous les membres de l’Union africaine sont invités, une cinquantaine de chefs des États africains sont donc attendus à Washington jusqu’au 15 décembre.

