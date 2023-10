https://fr.sputniknews.africa/20231031/washington-exclut-ces-pays-africains-de-son-programme-commercial-1063223213.html

Washington exclut ces pays africains de son programme commercial

Dès 2024 le Gabon, le Niger, l’Ouganda et la Centrafrique seront exclus du programme américain AGOA, facilitant l’accès à son marché, annoncé Joe Biden... 31.10.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

états-unis

niger

gabon

ouganda

république centrafricaine

commerce

exportations

Quatre pays subsahariens ne bénéficieront plus du programme américain commercial AGOA permettant les exemptions des droits de douane, a annoncé Joe Biden le 30 octobre. Il s’agit de la République centrafricaine (RCA), du Gabon, du Niger et de l'Ouganda.Ces pays ne sont plus éligibles aux conditions d’admission au programme, selon le Président américain. Ainsi, le gouvernement de la RCA "s'est livré à des violations flagrantes des droits de l'Homme" sans faire de "progrès continus vers l'établissement, la protection des droits des travailleurs (…), l'État de droit et le pluralisme politique", a-t-il déclaré. Quant au Niger et au Gabon, ils manquent des "progrès continus vers l’établissement, la protection du pluralisme politique et de l’État de droit". Enfin, l’Ouganda a commis "des violations flagrantes des droits de l'Homme", a estimé M.Biden.Ces pays seront exclus du programme à partir du 1er janvier 2024.L’accès au marché américainLancée en 2000, l'AGOA, soit la Loi sur la croissance et les possibilités en Afrique, facilite aux États subsahariens l’accès au marché américain.Actuellement, plus de 30 États, dont l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, en bénéficient. Pour être admissible, tout pays doit s’efforcer d’améliorer, entre autres, le respect des droits de l’Homme, les normes du travail et l’État de droit.Le programme est censé expirer en septembre 2025.

