Gabon: arrivée du premier chef d'État étranger depuis le changement de pouvoir

05.09.2023

Le chef d’État centrafricain Faustin-Archange Touadéra s’est rendu au Gabon pour une visite de travail. Il est le premier dirigeant d’un pays étranger à arriver dans le pays pour rencontrer le général Brice Oligie Nguema, Président de la Transition gabonais, a relaté la chaîne de télévision Gabon24.Selon Gabon24, la délégation conduite par le Président centrafricain comprenait également le chef de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).Pour l’instant, la teneur de la rencontre n’a pas été communiquée.Le 4 septembre, Faustin-Archange Touadera a été nommé en tant que facilitateur du processus politique au Gabon lors d’une conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).Prestation de serment du généralLe général Brice Oligie Nguema a prêté serment en tant que Président de la Transition ce 4 septembre. Le Président gabonais destituéDepuis le 30 août, les militaires gabonais du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dirigent le pays après avoir renversé Ali Bongo Ondimba, à la tête du Gabon depuis 2009, qui se trouve à présent assigné à résidence, entouré de sa famille et de ses médecins.

