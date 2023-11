https://fr.sputniknews.africa/20231128/les-pays-coloniaux-exercent-encore-une-pression-en-afrique-constate-un-ministre-sierra-leonais-1063831428.html

"Les pays coloniaux exercent encore une pression en Afrique", constate un ministre sierra-léonais

"Les pays coloniaux exercent encore une pression en Afrique", constate un ministre sierra-léonais

Malgré la décolonisation, les Occidentaux continuent d’influer sur le cours des affaires africaines, a expliqué à Sputnik Julius Mattai, ministre des Mines de... 28.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-28T15:12+0100

2023-11-28T15:12+0100

2023-11-28T15:12+0100

afrique subsaharienne

sierra leone

colonialisme

néo-colonialisme

mine

secteur minier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/1b/1063821329_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_011772a7ffd89538dbc34536227dfd85.jpg

Une ère coloniale qui laisse encore des traces. Certains pays occidentaux continuent de s’ingérer dans les affaires africaines, même après les processus de décolonisation, a déclaré à Sputnik Julius Mattai, ministre des Mines de la Sierra Leone.Les pays du G7 et du G20 continuent de "dicter" la conduite à l’Afrique, en décalage avec les besoins et aspirations de pays du continent eux-mêmes, a souligné le responsable. Ce qui débouche sur une forme de néocolonialisme.Choisir ses partenairesDans un monde de plus en plus multipolaire, l’Afrique doit sortir de ces logiques néocoloniales, pour pouvoir choisir les partenariats qui bénéficieront le plus à son développement, a encore souligné Julius Mattai.La Russie doit notamment pouvoir apporter son expertise et ses investissements dans le domaine minier, si cela est bénéfique au secteur. Des réunions de haut niveau se sont d’ailleurs déjà déroulées entre le ministère des Mines et des sociétés russes de premier plan comme Alrosa, Rusal ou RosGeo.Cette dernière compagnie a notamment apporté une contribution intéressante dans la géophysique aéroportée, qui permet de compiler des données géophysiques depuis les airs, a salué Julius Mattai. Des recherches qui permettront de localiser de nouveaux minéraux utiles à l’économie verte, comme le lithium, le coltan ou le nickel, dans le but de potentiellement diversifier la production de la Sierra-Leone, surtout connu pour son or, son fer et son bauxite.

afrique subsaharienne

sierra leone

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, sierra leone, colonialisme, néo-colonialisme, mine, secteur minier