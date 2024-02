https://fr.sputniknews.africa/20240210/on-a-appris-beaucoup-en-afrique-en-ecoutant-linterview-de-poutine-assure-un-chef-dentreprise--1065017778.html

"On a appris beaucoup en Afrique en écoutant" l'interview de Poutine, assure un chef d'entreprise

"On a appris beaucoup en Afrique en écoutant" l’interview de Poutine, assure un chef d'entreprise

La récente interview du Président russe par le journaliste américain Tucker Carlson a permis aux populations d'Afrique de recevoir une information "directement à la source russe", sans le filtre des médias occidentaux, a expliqué à Sputnik Afrique le chef d'entreprise ivoirien Malick Niang.Des sanctions incohérentesLes explications du Président russe sur les sanctions ou le découpage des frontières ont notamment trouvé un écho en Afrique, confrontée à des problèmes semblables, ajoute-t-il.Le Mali, le Burkina et le Niger ont ainsi eu à souffrir d'un régime de sanctions iniques, semblable à celui imposé à la Russie. Or, les sanctions ferment la voie du dialogue et s'apparentent à une ingérence dans les affaires internes des pays, comme l'a montré l'exemple des restrictions prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), souligne Malick Niang.L'Occident joue d'ailleurs un drôle de jeu avec ces sanctions, en les imposant à la Russie mais en refusant que certains pays africains fassent de même envers l'Europe. L'interdiction occidentale des médias russes a ainsi été saluée, alors que l'interdiction de médias français au Mali ou au Niger a immédiatement créé un tollé.Partenariat gagnant-gagnantL'entretien de Vladimir Poutine a donc permis de "faire tomber certains masques" en Occident. De bon augure alors que les coopérations africaines se diversifient, ne se limitant plus aux anciennes puissances coloniales mais lorgnant du côté de la Russie ou de la Chine.

