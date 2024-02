https://fr.sputniknews.africa/20240210/interview-de-poutine-un-crochet-au-foie-de-loccident-1065011832.html

Interview de Poutine, "un crochet au foie de l'Occident"

Interview de Poutine, "un crochet au foie de l'Occident"

L'entretien entre le Président russe et Tucker Carlson a permis de desserrer l'étau médiatique occidental sur le narratif en Ukraine, ce qui constitue un... 10.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-10T15:13+0100

2024-02-10T15:13+0100

2024-02-10T15:13+0100

international

interview

vladimir poutine

médias

tucker carlson

donald trump

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/09/1064983727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8ee8bfe43d1afcc9942631e44a84b7f.jpg

La récente interview accordée par Vladimir Poutine au journaliste américain Tucker Carlson a permis de contourner un journalisme "kidnappé en Occident" et saturé d'idéologie, a expliqué à Sputnik Carlos Manuel López Alvarado, expert en relations internationales à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).Ces logiques, qui entendent ériger l'Occident en "gardien de la vérité absolue", sont cependant à bout de souffle et témoignent d'un "déclin culturel" selon l'enseignant.Un tournant électoral ?Cet entretien pourrait aussi ouvrir les yeux des spectateurs américains sur le gaspillage des ressources militaires en Ukraine, à quelques mois des élections présidentielles, explique pour sa part à Sputnik Martínez Serrano, expert en sécurité de l'Université La Salle de Mexico (ULSA) et promu du Collège mexicain de la défense nationale.Cet entretien constitue donc un "message puissant", alors que Joe Biden, fidèle partenaire de Kiev, cherche à se faire réélire, peut-être face à un Donald Trump beaucoup plus sceptique sur l'aide à l'Ukraine.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, interview, vladimir poutine, médias, tucker carlson, donald trump