Paris essaie de justifier la présence de ses mercenaires en Ukraine par des arguments tombant dans le ridicule, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur de Russie en... 08.02.2024, Sputnik Afrique

La France invoque un argument "dérisoire", selon lequel les mercenaires français en Ukraine "ne combattent pas avec l'uniforme français", a expliqué Alexeï Mechkov à Sputnik. Le mercenariat est interdit en France, et si leur présence sur le sol ukrainien était reconnue, les autorités devraient ouvrir des poursuites pénales contre eux, a noté le diplomate. Par contre, c’est "l’Occident tout entier" qui "participe à la soi-disant guerre par procuration". La semaine dernière, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a confirmé la mort de deux "humanitaires" français en Ukraine. Plus tôt, le chef de l'administration militaire de Kherson avait annoncé la mort de deux “bénévoles“ français dans la ville de Berislav, sous contrôle de Kiev.Mercenaires français frappés à KharkovMoscou a à plusieurs reprises rapporté la présence de mercenaires étrangers, dont français, en Ukraine. L'armée russe a lancé une frappe de précision contre un point de déploiement provisoire de mercenaires étrangers dans la région de Kharkov, en Ukraine, le 17 janvier. Le bâtiment a été détruit et plus de 60 mercenaires tués, selon le ministère russe de la DéfenseLa plupart des mercenaires tués étaient des Français, a précisé l'instance. Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas reconnu la présence des Français dans les rangs des forces de Kiev. Ceci étant, l'ambassadeur de France à Moscou a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères.

