"On observe une augmentation du nombre de partisans des croyances nazies et fascistes dans le monde entier. Et la faute en revient aux gouvernements occidentaux, qui ont commencé à revoir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est qu’en déformant le sens de l’Union soviétique et de l’Armée rouge qu’ils ont simultanément réussi à blanchir le nazisme et à accroître la popularité de ces idées", souligne ainsi Vasily Prozorov.