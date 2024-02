https://fr.sputniknews.africa/20240205/moscou-reagit-aux-allegations-de-paris-qui-lui-impute-la-mort-de-deux-francais-en-ukraine-1064940307.html

Moscou réagit aux allégations de Paris qui lui impute la mort de deux Français en Ukraine

Moscou réagit aux allégations de Paris qui lui impute la mort de deux Français en Ukraine

En soutenant le régime de Kiev, la France non seulement fait durer le conflit, mais met en péril la vie de ses citoyens qui partent se battre à ses côtés, a... 05.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-05T15:36+0100

2024-02-05T15:36+0100

2024-02-05T15:36+0100

ministère russe des affaires étrangères

maria zakharova

mercenaires

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/1e/1054119066_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5e038b159a47c73c5906debf3062b7f4.jpg

Maria Zakharova a dénoncé le cynisme des autorités françaises qui, tout en déplorant la disparition de leurs compatriotes, "ferment les yeux sur le fait que les armes qu'ils fournissent sont délibérément utilisées par le régime de Kiev pour tuer des civils dans les villes russes". Après la mort de ses concitoyens en Ukraine, l’opinion publique française devrait mettre en cause la position "contre-productive et dangereuse" de ses dirigeants, espère la responsable.La mort de deux Français reconnue par ParisLe ministre français des Affaires étrangères a écrit sur X le 2 février: “deux humanitaires français ont payé leur engagement auprès des Ukrainiens de leur vie“. Trois autres ont été blessés, selon Stéphane Séjourné. Plus tôt, le chef de l'administration militaire régionale de Kherson avait déjà annoncé la mort de deux “bénévoles“ français dans la ville de Berislav, sous contrôle de Kiev. Le 17 janvier, la Défense russe avait indiqué avoir porté une frappe de précision sur un bâtiment à Kharkov qui avait abrité des mercenaires français. Plus de 60 mercenaires ont été tués et une vingtaine d’autres blessés. D'après une source de Sputnik, depuis le début de l'opération militaire spéciale, plus de 300 Français sont arrivés en Ukraine pour prendre part aux hostilités. Jusqu'à 130 mercenaires français ont déjà trouvé la mort lors des combats en Ukraine.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ministère russe des affaires étrangères, maria zakharova, mercenaires, conflit ukrainien