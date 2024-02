https://fr.sputniknews.africa/20240207/la-suede-a-arrete-lenquete-sur-le-sabotage-des-nord-stream-par-peur-de-la-verite-selon-moscou-1064963171.html

La Suède a arrêté l'enquête sur le sabotage des Nord Stream "par peur de la vérité", selon Moscou

La Suède a arrêté l'enquête sur le sabotage des Nord Stream "par peur de la vérité", selon Moscou

L'enquête "qui a été menée sur la scène du crime", "n'est pas du ressort de la juridiction suédoise", conclut ce mercredi le parquet de ce pays scandinave. La... 07.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-07T15:23+0100

2024-02-07T15:23+0100

2024-02-07T15:59+0100

nord stream

suède

enquête

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056366917_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_c05006ce2f3d1a7286b613a3dd95fc8e.jpg

La Suède a arrêté l'enquête sur le sabotage des Nord Stream par peur de la vérité, a pour sa part supposé ce mercredi la porte-parole de la diplomatie russe en commentant la décision du parquet suédois.Le sabotageDes explosions sous-marines s'étaient produites le 26 septembre 2022 en mer Baltique sur les conduites de gaz Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Plusieurs fuites de gaz avaient eu lieu au large de l'île danoise de Bornholm et des côtes du Sud de la Suède.Le parquet général russe avait intenté une affaire pour acte de terrorisme international. L'enquête suédoise est la première à s'achever parmi les trois ouvertes, en Allemagne, au Danemark et en Suède.Selon une enquête conjointe du quotidien américain Washington Post et du magazine allemand Der Spiegel, publiée en novembre 2023, un officier des forces spéciales ukrainiennes avait été le "coordinateur" du sabotage. L'opération aurait été réalisée à l'insu du Président ukrainien Volodymyr Zelensky.La version de HershD’après l’enquête du journaliste US Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, ce sont les USA qui auraient dirigé les attaques contre les Nord Stream. Selon lui, les engins explosifs ont été posés par des plongeurs US lors d’un exercice de l’Otan en mer Baltique et c’est le Président Joe Biden qui a pris la décision de faire sauter les conduites.

suède

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream, suède, enquête, international