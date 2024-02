Les pays africains portent leur regard sur un système russe de contrôle aérien

https://fr.sputniknews.africa/20240206/les-pays-africains-portent-leur-regard-sur-un-systeme-russe-de-controle-aerien-1064958036.html

Le système de contrôle de la circulation aérienne développé par le groupe russe Almaz-Anteï attire l'attention de plusieurs clients étrangers, notamment en

Selon lui, le travail avec les pays d’Afrique du Nord a démarré il y a assez longtemps.Les avantages du système du contrôle aérienLe système du groupe Almaz-Anteï rend l'aviation civile plus sûre et plus efficace grâce à l'automatisation et à l’usage de nouvelles sources de données, a fait savoir M.Savitsky.De plus, ce système permet aux compagnies aériennes de faire des économies. Par exemple, l’intelligence artificielle aide le contrôleur aérien à former une file indienne pour les avions en phase de descente. Grâce à cela, le temps passé par les aéronefs dans le ciel est réduit, le décollage et l'atterrissage sont plus rapides. Avec pour résultat des frais qui baissent, a-t-il expliqué."Les contrôleurs aériens qui ont été formés au nouveau système affirment qu'il a facilité leur travail et que l'interaction avec les centres voisins s'est améliorée. Tout cela augmente bien sûr la qualité du travail des contrôleurs et la sécurité des vols", a conclu le responsable.

