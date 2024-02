https://fr.sputniknews.africa/20240206/la-russie-a-cree-un-nouveau-drone-capable-denvoyer-un-signal-a-100-km-1064950341.html

La Russie a créé un nouveau drone capable d’envoyer un signal à 100 km

Le nouveau drone-convertiplane, baptisé Nastassia, a été créé par le groupe Almaz- Anteï. L’appareil peut assurer la retransmission du signal dans un rayon de... 06.02.2024, Sputnik Afrique

Il peut transporter une charge utile de 3 kg à des fins diverses et atteindre une vitesse de 100 km/h. L’appareil est équipé de cinq moteurs, dont quatre sur les branches pour les décollages et atterrissages verticaux. Le cinquième rotor est placé au-dessus des ailes pour assurer un vol de croisière comme un avion, a ajouté le représentant de l’entreprise.Il a souligné que tous les éléments électroniques sont fabriqués en Russie.Le prototype de l’aéronef a été présenté lors d'un forum national de l'aviation civile, le NAIS-2024, qui se tient à Moscou les 6 et 7 février.

