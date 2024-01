https://fr.sputniknews.africa/20240126/un-nouveau-drone-pour-la-reconnaissance-et-la-correction-des-tirs-elabore-en-russie---photo-1064793647.html

Un nouveau drone pour la reconnaissance et la correction des tirs élaboré en Russie - photo

Selon son concepteur, l’appareil est beaucoup plus performant que n'importe quel drone dans la zone du conflit russo-ukrainien. 26.01.2024, Sputnik Afrique

Lovkiy, ou "Agile" en français, est capable d'accélérer jusqu'à 200 km/h, alors que son rayon d'action et de transmission de données peut atteindre 50 km.Son altitude de vol, à son tour, peut aller jusqu'à 5 km et sa durée de vol est d'une heure et demie.Cet appareil est 2,5 fois plus rapide et plus performant que n'importe quel autre drone opérant dans la zone d'opération spéciale russe en Ukraine, a déclaré la société de développement, Hardberry-RusFactor à Sputnik.

