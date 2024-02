https://fr.sputniknews.africa/20240206/la-russie-se-penche-sur-la-production-de-drones-en-afrique-du-nord-et-au-proche-orient-1064947157.html

La Russie se penche sur la production de drones en Afrique du Nord et au Proche-Orient

La Russie se penche sur la production de drones en Afrique du Nord et au Proche-Orient

Des négociations sont en cours pour localiser la production tant dans des pays de ces régions qu'ailleurs, a fait savoir le chef de Rosoboronexport, le géant... 06.02.2024, Sputnik Afrique

La société propose aussi à ses partenaires des services de construction de centres de maintenance pour des engins sans pilote de différents producteurs, selon son patron Alexandre Mikheïev, qui s’exprimait lors du salon World Defense Show 2024 à Riyad.Cette année, la Russie présente au salon plus de 100 produits de plus de 20 entreprises, dont des aéronefs, des blindés, des équipements et des missiles.

