Avion de transport, armes et... chanson: la Russie expose au World Defense Show de Riyad

Lors de l’exposition qui se déroule du 4 au 8 février dans la capitale saoudienne, la Russie présente du matériel de son industrie de défense. Elle a été... 05.02.2024, Sputnik Afrique

À Riyad, Moscou a dévoilé, pour la première fois à l'étranger, un nouveau mini-missile antidrone. Il a été conçu pour le système de missiles anti-aériens Pantsir-S, destiné à abattre les engins sans pilote.Le missile est produit par une société d'armes de haute précision, qui fait partie de l'entreprise technologique d'État Rostec. Ses spécifications techniques n'ont toutefois pas été divulguées.La Russie a également présenté son avion de transport modernisé Il-76MD-90A. L'aéronef a été mis à jour à plus de 70% en termes de systèmes et d'assemblages.Il est conçu pour le transport et l'atterrissage en parachute d'équipements, de personnel et de marchandises militaires. Il est capable d'atterrir et de décoller sur des pistes non bitumées dans diverses zones climatiques.Cette année, l'exposition russe présente plus de 100 produits de plus de 20 entreprises.Parmi les armes présentées:De la musique russe à RiyadLa cérémonie d'ouverture du World Defense Show 2024 s'est déroulée sur un air russe. Des participants à l’événement ont défilé devant le public aux sons de "Katioucha".Sortie en 1938, cette chanson est devenue l'un des symboles de la culture soviétique puis russe. Elle parle d'une jeune fille, Katioucha, qui monte sur une berge fleurie et confie à l'aigle sa prière, à savoir que celui qu'elle aime protège la terre natale. Elle, pour sa part, s'engage à préserver leur amour.

