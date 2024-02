https://fr.sputniknews.africa/20240205/la-crise-a-gaza-pourrait-durablement-impacter-tout-le-moyen-orient-estime-le-caire-1064937088.html

La crise à Gaza pourrait durablement impacter tout le Moyen-Orient, estime Le Caire

Efforts politiques et humanitaires du CaireLe Caire travaille sur deux axes depuis le premier jour de l'escalade du conflit israélo-palestinien, a ajouté le responsable.Les autorités ont restauré le passage à la frontière avec l’enclave palestinienne et ont acheminé la majeure partie de l'aide humanitaire aux populations gazaouies, a souligné M.Fahmy.Hostilités entre le Hamas et IsraëlAprès l'attaque à grande échelle du Hamas contre Israël le 7 octobre, Tel Aviv a lancé des frappes de représailles et a ordonné le blocus complet de Gaza. Par la suite, l’État hébreu a commencé une incursion terrestre dans l'enclave palestinienne dans le but d'éliminer les combattants du Hamas et de sauver les otages. Plus de 27.000 personnes ont été tuées, selon le bilan des autorités de Gaza.Le 24 novembre, le Qatar a négocié un accord entre Israël et le Hamas sur une trêve temporaire et l'échange de prisonniers et otages, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cette trêve a été prolongée à plusieurs reprises et a expiré le 1er décembre. Plus de 100 otages seraient toujours détenus par le Hamas à Gaza.

