Les actions d'Israël à l'égard de la population de Gaza ne peuvent pas être qualifiées d'autodéfense

Les actions d'Israël à l'égard de la population de Gaza ne peuvent pas être qualifiées d'autodéfense

C'est ce qu'a déclaré aux médias russes Rapulane Sydney Molekane, représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des organisations internationales à Vienne. 13.01.2024, Sputnik Afrique

C'est pour cette raison que Pretoria a saisi fin décembre la Cour internationale de justice (CIJ), accusant Israël de violer la Convention de l’Onu sur le génocide. Voici les États qui ont soutenu cette requête, selon le responsable:Mais aussi:L'exécutif sud-africain devra encore trancher sur la proposition du parlement de geler les relations diplomatiques avec Israël, a ajouté Rapulane Sydney Molekane. Israël doit arrêter immédiatement les hostilités et assurer l'approvisionnement des habitants de la bande de Gaza en eau, en nourriture et en aide humanitaire, selon lui.Le 21 novembre 2023, le parlement sud-africain a voté pour la proposition de fermer l'ambassade d'Israël à Pretoria et celle d'Afrique du Sud à Tel Aviv. Ainsi que de suspendre les liens diplomatiques bilatéraux jusqu'à ce que l'Etat hébreux ne cesse le feu et ne s'engage à entamer des négociations avec la médiation de l'Onu.

