Kiev doit recruter plus de soldats, selon un général allemand

Kiev doit recruter plus de soldats, selon un général allemand

L’Ukraine a besoin de renouveler ses troupes pour couvrir ses pertes, a affirmé le général Christian Freuding, responsable du groupe de travail sur l’aide de... 05.02.2024, Sputnik Afrique

"D'après ce que nous savons, l'Ukraine devra certainement mobiliser davantage de soldats, ne serait-ce qu'en raison des pertes", a estimé le chef du groupe de travail sur l’aide de Kiev, au sein de la Bundeswehr. De plus, Berlin pourrait doubler ses livraisons de munitions d’artillerie à Kiev au cours de cette année, a ajouté Christian Freuding. En effet, Kiev mise sur l’élargissement de la mobilisation, sur fond de pertes grandissantes. En janvier, l’Ukraine a perdu plus de 23.000 de ses soldats, tués ou blessés, selon la Défense russe. Volodymyr Zelensky avait déclaré en janvier que tous les citoyens en âge de mobilisation devaient soit travailler, soit se battre. Cependant, il semble que des réfractaires deviennent de plus en plus nombreux. Diverses vidéos publiées sur les réseaux montrent des astuces pour éviter d’aller au front.Par exemple, on vend en Ukraine des masques de vieillard pour ne pas se faire enrôler. Сes accessoires sont apparus dans les magasins en ligne du pays, selon le site ukrainien Strana. Également, des réfractaires ukrainiens se font passer pour des animaux pour tromper les garde-frontières. À en juger par une vidéo partagée par la même chaîne d'information, plusieurs hommes tentaient de passer la frontière en pleine nuit en se déplaçant à quatre pattes.

