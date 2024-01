https://fr.sputniknews.africa/20240119/lallemagne-refuse-daugmenter-son-aide-militaire-a-lukraine-1064698329.html

L'Allemagne refuse d’augmenter son aide militaire à l'Ukraine

L'Allemagne refuse d’augmenter son aide militaire à l'Ukraine

Berlin n’entend pas fournir d’aide militaire supplémentaire à Kiev. La cause est banale: l’Allemagne a déjà fait tout ce qui était en son pouvoir, selon Boris... 19.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-19T17:05+0100

2024-01-19T17:05+0100

2024-01-19T17:05+0100

berlin

boris pistorius

allemagne

ukraine

aide

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/04/1059044378_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea94f11d19924b006051cc3362c205a7.jpg

Il a aussi rappelé que son pays apportait le plus de soutien à l'Ukraine par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. M.Pistorius a suggéré que d'autres pays européens financent plus activement l'armée ukrainienne.Le chef de la Défense allemande a prévenu que l'Ukraine risquait de se retrouver sans le soutien des États-Unis qui avaient cessé d’aider militairement Kiev à la mi-janvier. Un nouveau lot d’aide n'arrivera qu'après l'adoption de la loi correspondante, qui pourrait être "bloquée" au Congrès.Selon le haut responsable allemand, les pays européens ne pourront pas compenser rapidement les armes et munitions fournies par Washington, selon les médias.

berlin

allemagne

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

berlin, boris pistorius, allemagne, ukraine, aide, international