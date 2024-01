https://fr.sputniknews.africa/20240119/la-france-na-rien-a-fournir-a-lukraine-qui-puisse-changer-la-donne-la-bas-1064697098.html

"La France n'a rien à fournir à l'Ukraine qui puisse changer la donne"

"La France n'a rien à fournir à l'Ukraine qui puisse changer la donne"

Un nouveau paquet d'aide militaire de Paris pour l'Ukraine n'est qu'une "communication médiatique", estime pour Sputnik Afrique un analyste malien. 19.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-19T15:16+0100

2024-01-19T15:16+0100

2024-01-19T15:20+0100

donbass. opération russe

france

russie

ukraine

aide militaire

armements

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/12/1062189777_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70d7a246d900b569227573769aa44974.jpg

Commentant pour Sputnik Afrique un nouveau paquet d’aide militaire promis par Paris à l’Ukraine, Adama Diabaté, enseignant chercheur à à l’Institut universitaire de gestion (IUG) et directeur adjoint à l’Institut universitaire pour le développement territorial (IUDT), estime que "la France est le dernier pays capable de faire basculer la balance des forces sur le terrain ukrainien".Ces déclarations ressemblent à une "communication médiatique", selon lui. "Étant perdants", les politiciens européens "se fassent "grands" en menaçant le réel "grand" qui est la Russie".Le 16 janvier, la Russie a frappé un emplacement où se trouvaient des combattants étrangers à Kharkov. Plus de 60 mercenaires, pour la plupart français, ont été éliminés et une vingtaine d'autres blessés.Le 18 janvier la France a démenti avoir des "mercenaires" en Ukraine.

france

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, russie, ukraine, aide militaire, armements, opinion