https://fr.sputniknews.africa/20240201/ce-rapprochement-qui-pourrait-aggraver-la-situation-au-sahel-1064875034.html

Ce rapprochement qui pourrait aggraver la situation au Sahel

Ce rapprochement qui pourrait aggraver la situation au Sahel

La Niger, le Mali et le Burkina Faso pourraient être tentés de se rapprocher du Maroc après être sortis de la CEDEAO. L’entrée d’un nouvel acteur dans le jeu... 01.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-01T19:46+0100

2024-02-01T19:46+0100

2024-02-01T19:46+0100

international

maroc

algérie

sahel

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

niger

mali

burkina faso

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/14/1045626355_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_c80c2bcf06ea66848e6c30f863331caf.jpg

Jeu de chaises diplomatiques. Après avoir claqué la porte de la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso pourraient tendre la main au Maroc, ce qui pousserait l’Algérie à rentrer elle-aussi dans la danse sahélienne, a déclaré à Sputnik Victor Adetula de l'Université des relations internationales de Jos.Alger pourrait soutenir des groupes paramilitaires dans les pays du Sahel, pour contrer le jeu du Maroc, selon l’expert.Retrait de la CEDEAOVictor Adetula estime par ailleurs que la sortie des trois pays de la CEDEAO, pourrait créer de nouvelles opportunités pour la Chine et les pays asiatiques qui trouveront un nouveau marché pour leurs exportations.Le 30 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient officiellement notifié leur volonté de quitter l’organisation. Les trois pays privilégient une collaboration au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).Ce retrait pourrait en entraîner d’autres, des pays comme le Sénégal, la Guinée-Bissau ou le Sierra Leone s’interrogeant sur leur appartenance à l’organisation, expliquait récemment à Sputnik le journaliste malien Moussa Naby Diakité.

maroc

algérie

sahel

niger

mali

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maroc, algérie, sahel, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), niger, mali, burkina faso, diplomatie