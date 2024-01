https://fr.sputniknews.africa/20240130/apres-le-mali-le-burkina-et-le-niger-dautres-pays-pourraient-envisager-de-sortir-de-la-cedeao-1064845189.html

Après le Mali, le Burkina et le Niger, d'autres pays pourraient envisager de sortir de la CEDEAO

Après le Mali, le Burkina et le Niger, d'autres pays pourraient envisager de sortir de la CEDEAO

Cette éventualité a été évoquée auprès de Sputnik Afrique par le directeur de publication du journal malien L'Élite, Moussa Naby Diakité. 30.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-30T16:46+0100

2024-01-30T16:46+0100

2024-01-30T16:46+0100

opinion

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

mali

niger

burkina faso

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/01/1063882371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_993bc7bf12fd1a824d7b556dabfb828e.jpg

Sans se décider à citer nommément les pays qui peuvent rejoindre l'Alliance des États du Sahel (AES), celui-ci "pense qu'il y aurait une remise en cause fondamentale de la CEDEAO, de son mode de gouvernance, de sa vision et de l'application de ses objectifs".La Sierra Leone, la Guinée Bissau ou le Sénégal pourraient cependant le faire, selon le directeur de publication du journal L'Élite.Les conditions d'intégration économique et politique des États doivent continuer à être créées en vue de l'intégration, "parce que les États ont été émiettés par la colonisation, on les a déchiquetés, déchirés", a-t-il ajouté.Remise en cause de la CEDEAOLe retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté vient en conséquence du "détournement de la vision de la CEDEAO par ses dirigeants et de la soumission de la CEDEAO à certains États" dont la France, a poursuivi le journaliste.En plus de porter un "coup dur à la CEDEAO", cette sortie remettra en cause l'institution, "qui doit revoir ses fondements mais aussi son fonctionnement et son adaptation aux visions et aux besoins des populations", a-t-il indiqué.Rejet de la présence françaiseÀ en juger la situation actuelle, "la forte défiance de la politique française en Afrique est une réalité", a constaté Moussa Naby Diakité.La France traverse le repli au Sahel suite à l’inefficacité de ses efforts de soutien aux armées des pays luttant contre le terrorisme, a-t-il continué.De plus, les changements de régime survenus dans trois pays de l’AES ont mis en évidence "la connivence entre la France et les dirigeants des groupes terroristes et narcotrafiquants", a signalé Moussa Naby Diakité.Appétences économiques de ParisEn effet, les territoires du Sahel revêtent "un enjeu géopolitique et géostratégique très important".En premier lieu, "le Sahel constitue une frontière, une avant-garde entre l'Afrique et l'Occident, à travers le grand désert qui est très riche en pétrole et aussi en mines et autres richesses, notamment le soleil, qui peut être exploité par les grandes puissances étrangères", a rappelé le journaliste.Parmi les intérêts français dans cette zone, il a cité l'uranium au Niger, le lithium au Burkina et au Mali et des sociétés minières.De nouveaux partenaires pour les pays de l’AESEn revanche, "la Russie s'est montrée une partenaire sûre, une partenaire d'égal à égal qui avait de la confiance et du respect pour ses partenaires, qui n'impose pas sa vision", a avancé Moussa Naby Diakité.Ce dernier a qualifié Moscou de "partenaire concret et fiable" et a tenu à insister qu’"avec le partenariat développé avec la Russie, le Niger, le Burkina et le Mali sont parvenus à apporter des réponses palpables et des réponses pratiques à leurs problèmes".

mali

niger

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), mali, niger, burkina faso, afrique subsaharienne