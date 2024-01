https://fr.sputniknews.africa/20240129/moscou-est-pret-a-tisser-une-cooperation-avec-laes-1064833321.html

Moscou est prêt à tisser une coopération avec l'AES

La Russie serait prête à nouer un partenariat avec l'Alliance des États du Sahel si ses trois pays membres en expriment l'envie, a déclaré l’ambassadeur de... 29.01.2024, Sputnik Afrique

Si les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger "considèrent utile de s’adresser à la Russie pour établir une coopération [au niveau de l’AES], je pense que nous envisagerons [une telle possibilité]", a déclaré l’ambassadeur de Russie en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. "La Fédération de Russie a toujours prôné le développement des relations avec les organisations régionales et sous-régionales du continent africain", a ajouté Alexeï Saltykov dans un entretien accordé à une chaîne de télévision russe.

