Le "plan de paix" de Zelensky fait barrage aux propositions de divers pays, dont ceux d’Afrique

Le "plan de paix" de Zelensky fait barrage aux propositions de divers pays, dont ceux d’Afrique

28.01.2024

Manque flagrant d’efficacitéCes événements sont organisés par l'Occident afin "d'élargir le camp anti-russe des partisans du régime de Kiev et de la ‘formule’ de Zelensky, et d'y attirer le plus grand nombre possible de pays du Sud et de l'Est", selon le responsable."Cela ne marche pas", tranche M. Polischouk.Il a expliqué que malgré l'augmentation progressive du nombre de participants à ces réunions, beaucoup y assistent à distance en tant qu'observateurs.De nombreux pays comprennent "l'absurdité de la situation, se souvenant du décret de Zelensky interdisant les pourparlers avec les dirigeants russes. Le format de Copenhague n'a aucune perspective en raison de la nature défectueuse de la ‘formule’ de Zelensky", a ajouté le représentant de la diplomatie russe.Un plan aux conséquences désastreusesPour rappel, le plan en dix points a été présenté par Zelensky au sommet du G20 en novembre 2022. Il prévoit entre autres la restitution à l'Ukraine du contrôle de la "zone économique exclusive" de la mer d'Azov et de la mer Noire.La Russie n’a pourtant jamais refusé les négociations de paix, mais Kiev les a interdites au niveau législatif. En effet, l'Ukraine a adopté un décret, signé en septembre 2022 par Volodymyr Zelensky, interdisant tous les pourparlers "avec le Président Vladimir Poutine".Kiev ne tient pas compte de la position de la Russie et les réalités existantes, a indiqué de son côté le Kremlin. En absence de progrès dans le processus de paix, Moscou entend continuer l'opération militaire spéciale.

