Obliger Moscou à négocier aux conditions de Kiev? Une tentative désespérée de Biden

Un haut fonctionnaire américain a menacé de transformer l'année 2025 en cauchemar pour la Russie, si Moscou ne se mettait pas à la table des négociations dans... 09.12.2023

Les déclarations de l'administration américaine sur le cauchemar qui attend Moscou en 2025 s’il n’y a pas de négociations aux conditions de Kiev doivent être prises avec des pincettes, a déclaré à Sputnik Alexandre Mikhaïlov, directeur du Bureau d'analyse militaro-politique.Il a rappelé que le mandat de l’administration Biden était sur le point de s'achever et que des personnes comme Jon Finer, le secrétaire à la défense Lloyd Austin ou le secrétaire d'État Antony Blinken étaient toutes susceptibles d'être démises de leurs fonctions après la présidentielle de novembre 2024.Le drôle de "chantage" américainEn effet, la Maison-Blanche est passée à une stratégie consistant à tenter de menacer la Russie pour qu'elle entame des pourparlers avec l'Ukraine.Selon lui, Washington et l’Europe renforceront leur industrie militaire et travailleront avec Kiev pour augmenter l’industrie de défense ukrainienne après 2024. Le fonctionnaire a souligné que si Moscou n’optait pas pour les négociations, il "souffrir[ait] sur le champ de bataille".Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait qualifié ces remarques d'"absolument irréalistes".Les commentaires de M.Finer font écho aux remarques formulées ces derniers jours par d'autres responsables de l'administration Biden, ainsi qu'à une série d'articles parus dans les médias américains et européens au cours des dernières semaines sur les efforts déployés par Washington et ses alliés pour inciter la Russie à entamer des négociations.Une situation confuseM.Mikhaïlov souligne auprès de Sputnik que le véritable indicateur des intentions de l'Occident dans sa guerre ukrainienne par procuration contre la Russie dépendra du résultat de la présidentielle en Ukraine.En outre, il estime que des déclarations sur la question de l'élection pourraient être faites avant les vacances de Noël, la décision de l'Occident de soutenir M.Zelensky ou de l'abandonner en faveur d'un rival déterminant le sort de la crise ukrainienne.Depuis le coup d'État de l'Euromaïdan en 2014 et le début du conflit dans le Donbass, les puissances occidentales et les autorités ukrainiennes ont rejeté la paix à au moins trois reprises: les accords de Minsk I en 2014, ceux de Minsk II en 2015 et l'accord de paix provisoire que Moscou et Kiev ont conclu en 2022 à Istanbul et dont le Président Poutine a déclaré plus tard qu'il avait été jeté "dans la poubelle de l'histoire" par les parrains de Zelensky.Une stratégie classique et le pivot vers l'AsiePour l'analyste, la crise ukrainienne est similaire aux conflits fomentés par l'Occident depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie. Les États-Unis provoquent généralement une crise à l'aide d'outils politiques, puis expédient des milliards de dollars d'armes fabriquées aux États-Unis, ce qui permet aux fabricants d'armes d'engranger des bénéfices tout en déstabilisant les régions pour affaiblir les adversaires de Washington.Pourtant dans le cas de l'Ukraine, Washington devra trouver un équilibre entre son objectif permanent de déstabilisation de l'Eurasie et la nécessité de pivoter vers l'Asie pour une campagne militaire contre la Chine, en s'appuyant probablement une fois de plus sur des mandataires, estime Mikhaïlov.Non seulement les États-Unis n'ont plus d'armes pour Kiev, mais ils cherchent à augmenter leur production d'armes en prévision de la prochaine guerre pour l'Asie-Pacifique, souligne M.Mikhaïlov.Élection décisive, incapacité de faire la guerreÀ l'approche de la saison électorale aux États-Unis, "une question extrêmement importante sera posée: pourquoi l'administration Biden a-t-elle gaspillé tant de milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine sans rien obtenir -ni objectifs militaires, ni objectifs géopolitiques? Au contraire, la Russie n'a fait que renforcer sa position" sur le plan diplomatique et a prouvé la supériorité de ses armes.Revenant sur les menaces de M.Finer de forcer la Russie à négocier sous peine d'être confrontée à la puissance militaro-industrielle de l'Otan, M.Mikhaïlov a souligné qu'au rythme où les Ukrainiens en âge de combattre quittaient le pays pour éviter l'appel sous les drapeaux, aucune quantité d'armes, qu'elles soient fournies par l'étranger ou fabriquées dans le pays, ne suffirait à assurer la supériorité de Kiev.Quant aux discours de Washington et de Bruxelles sur le développement de l’industrie ukrainienne d’armements, "ces mantras sont absolument dénués de sens", a-t-il soutenu.Selon M.Mikhaïlov, c'est en fin de compte la raison pour laquelle les États-Unis "investissent" dans des capacités de production militaire dans les pays du flanc oriental de l'Otan plutôt qu'en Ukraine, l'objectif futur étant de déstabiliser la situation le long des frontières occidentales de la Russie et de créer de nouvelles menaces pour Moscou par le biais de la Pologne, des pays baltes ou de la Roumanie.

