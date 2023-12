https://fr.sputniknews.africa/20231207/le-congres-americain-na-pas-debloque-un-nouveau-paquet-daide-a-lukraine--1064004296.html

Le Congrès américain n’a pas débloqué un nouveau paquet d’aide à l’Ukraine

Le Congrès américain n’a pas débloqué un nouveau paquet d’aide à l’Ukraine

Le parti républicain du Congrès américain a refusé d’octroyer une nouvelle aide financière à Kiev en dépit des promesses de Joe Biden annoncées pendant son... 07.12.2023, Sputnik Afrique

L’avertissement de Biden, que refuser une nouvelle aide à l’Ukraine serait "le plus beau cadeau" au Président russe, n’a pas convaincu le parti républicain d’autoriser le versement des fonds, selon les médias. L’enveloppe de plus de 106 milliards de dollars devait comprendre des fonds pour l’Ukraine et Israël. La promesse de Joe Biden de continuer à alimenter financièrement l’armée ukrainienne est mise en péril, note Le Monde. Il s'agit d'un scénario catastrophe pour Kiev, dont la contre-offensive lancée début juin a échoué sur tous les axes du front. Bloomberg avance pour sa part que la lutte entre les démocrates et les républicains aux États-Unis sur ce dossier pourrait remettre en question la fiabilité de Washington aux yeux de ses partenaires en Europe et en Asie.

