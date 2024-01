https://fr.sputniknews.africa/20240128/le-niger-le-mali-et-le-burkina-quittent-une-organisation-influencee-par-des-forces-etrangeres-1064822982.html

Le Niger, le Mali et le Burkina quittent une organisation influencée par "des forces étrangères"

Le Niger, le Mali et le Burkina quittent une organisation influencée par "des forces étrangères"

Le retrait des trois pays africains de la CEDEAO ne pourra que leur être bénéfique, en matière de sécurité comme de souveraineté, a affirmé à Sputnik le... 28.01.2024

opinion

Il est logique que les trois pays abandonnent la CEDEAO, qui a pris des sanctions contre eux sous pression de l’Occident, a déclaré à Sputnik Afrique Abdoul Diallo, analyste malien à la tête de la Radio Couleurs Média.Ces sanctions ont fortement touché les populations, les privant parfois de soins et de médicaments, rappelle le chroniqueur.Lutte contre le terrorismeLa CEDEAO a aussi démontré ses limites à ramener la sécurité dans la zone sahélienne, explique encore Abdoul Diallo. Une impuissance depuis longtemps actée par la population.Une incompétence qui saute aujourd’hui aux yeux, alors que les trois pays se sont regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Des opérations conjointes ont récemment porté leurs fruits et les frappes aériennes s’intensifient contre les positions terroristes.Une coopération par exemple vueà l’œuvre lors de la libération de la ville de Kidal, au cours de laquelle le Niger et le Burkina avaient fourni du matériel aux forces maliennes, selon RFI.Les trois pays de la zone sahélienne peuvent aussi compter sur l’aide de Moscou, en particulier en matière de fournitures militaires, précise encore Abdoul Diallo.

