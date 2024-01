https://fr.sputniknews.africa/20240119/le-niger-mise-sur-la-russie-pour-le-renforcement-de-ses-capacites-antiterroristes-1064694599.html

Le Niger mise sur la Russie pour le renforcement de ses capacités antiterroristes

Le Niger mise sur la Russie pour le renforcement de ses capacités antiterroristes

Niamey attend que Moscou l’aide dans "la mobilisation du matériel" pour mieux se protéger, a déclaré à Sputnik Afrique Ali Lamine Zeine, Premier ministre... 19.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-19T12:57+0100

2024-01-19T12:57+0100

2024-01-19T12:58+0100

afrique subsaharienne

niger

russie

coopération

équipement militaire

lutte antiterroriste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/13/1064689749_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2382cfba3749b6a645f0c28083b90a81.jpg

"Nous attendons d'un partenaire, la Russie, le renforcement de nos capacités, les conseils qu'il faut et surtout également la mobilisation du matériel qu'il faut pour (nous) protéger", a déclaré le 18 janvier à Sputnik Afrique le Premier ministre nigérien. Arrivée le 16 janvier, la délégation gouvernementale a effectué une visite de 3 jours à Moscou.La Russie a accepté les propositions nigériennes, selon Ali Lamine Zeine.Plus tôt le ministre nigérien de la Défense, dans le cadre de la même visite, a confirmé à Sputnik que Niamey et Moscou procèderont au renforcement des capacités des forces armées nigériennes. Plusieurs projets dans le domaine de la sécurité stratégique ont ainsi été finalisés, a précisé Salifou Mody."Rapports millénaires" entre les trois paysAli Lamine Zeine a également abordé la coopération du Niger avec ses voisins, le Mali et le Burkina Faso.Créée en 2023, l’Alliance des États du Sahel (AES) s’inscrit dans des "rapports millénaires", a déclaré le Premier ministre."Nous avons tout pour que nous puissions ensemble partager nos préoccupations, avoir des projets communs, des stratégies communes et aussi la mise en commun de nos moyens pour nous défendre", a dit Ali Lamine Zeine.

afrique subsaharienne

niger

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, russie, coopération, équipement militaire, lutte antiterroriste