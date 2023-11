https://fr.sputniknews.africa/20231118/prise-de-kidal-larmee-malienne-aurait-ete-epaulee-par-ces-deux-pays-voisins-1063626758.html

Prise de Kidal: l’armée malienne aurait été épaulée par ces deux pays voisins

Prise de Kidal: l’armée malienne aurait été épaulée par ces deux pays voisins

Pour la libération de la ville de Kidal, l’armée malienne a bénéficié de moyens militaires octroyés par le Niger et le Burkina Faso. Le premier a prêté un... 18.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-18T11:49+0100

2023-11-18T11:49+0100

2023-11-18T11:49+0100

international

afrique subsaharienne

kidal

mali

burkina faso

niger

opération

soutien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063562856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8f495610eb27540dc690861d67850e1.jpg

Les informations confirmées auprès de sources sécuritaires maliennes, burkinabè, ainsi qu’auprès des rebelles et de plusieurs "observateurs" puis recueillies par RFI, témoignent que les soldats maliens sont parvenus à prendre Kidal avec un soutien des alliés nigériens et burkinabè.Selon la radio, le Niger a prêté un avion-cargo et peut-être aussi - les sources divergent sur ce point - un avion de chasse. Le Burkina Faso un drone, ou au moins des munitions pour des frappes de drone. Les deux pays ont également dépêché des officiers au poste de commandement de l’armée malienne basé à Gao.Les trois capitales sollicitées par RFI n’ont apporté aucun éclaircissement là-dessus.Le soutien accordé à Bamako par Niamey et Ouagadougou répond pleinement aux objectifs de l’Alliance des États du Sahel mise en place par le Mali, le Niger et le Burkina en septembre dernier, notamment celui d’aider à contrer d’éventuelles menaces de rébellion armée ou d’agression extérieure.Annonce de la prise de KidalLe 14 novembre, le Président de la transition du Mali Assimi Goïta a annoncé que l’armée malienne s’était emparée de Kidal, bastion de la rébellion Touarègue depuis une dizaine d’années.L’événement a été qualifié d’"étape importante vers la restauration de l’intégrité territoriale de l’État" par le ministère russe des Affaires étrangères.Remerciements pour le soutienFousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali a profité "de l’occasion pour féliciter le peuple russe pour son soutien et surtout le Président russe Vladimir Poutine".

afrique subsaharienne

kidal

mali

burkina faso

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, kidal, mali, burkina faso, niger, opération, soutien