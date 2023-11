https://fr.sputniknews.africa/20231116/bamako-moscou-les-gens-qui-voulaient-aider-le-mali-a-se-debarrasser-des-terroristes-lont-fait-1063593137.html

Bamako-Moscou: "Les gens qui voulaient aider le Mali à se débarrasser des terroristes, l'ont fait"

Bamako-Moscou: "Les gens qui voulaient aider le Mali à se débarrasser des terroristes, l'ont fait"

Kidal est libérée du joug des groupes terroristes. Les Forces armées maliennes ont repris le contrôle de cette ville clé. Au micro de Sputnik Afrique, le... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T16:40+0100

2023-11-16T16:40+0100

2023-11-16T16:40+0100

zone de contact

podcasts

afrique

mali

kidal

terrorisme

défense

minusma

onu

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/10/1063592538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81c55f19c7607abf5c07cf2487caaa1d.jpg

Bamako-Moscou: «Les gens qui voulaient aider le Mali à se débarrasser des terroristes, l'ont fait» Kidal est libérée du joug des groupes terroristes. Les Forces armées maliennes ont repris le contrôle de cette ville clé. Au micro de Sputnik Afrique, le vice-président de la Commission de la défense au Mali est revenu sur la portée de cet événement et sur la contribution des pays amis à la victoire.

"C'était le nid de terroristes qui vient d'être définitivement mis hors d’état de nuire. Les perspectives sont bonnes. Ce qui nous inquiète surtout, c'est comment panser les blessures physiques et psychologiques de la population de Kidal, cette population qui a été meurtrie, qui a été prise en otage", constate Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali."Il fallait changer de stratégie et particulièrement il fallait changer de partenaires. C'est dans ce sens-là qu'ils [les militaires du gouvernement malien de transition, ndlr] ont pris contact avec la Russie. Et je profite de l'occasion pour féliciter le peuple russe pour son soutien et surtout le Président russe Vladimir Poutine. Tout le Mali les remercie vraiment pour leur apport. Nous remercions aussi la Chine, sans oublier la Turquie, l'Iran et d'autres pays qui nous ont épaulés. À ce jour, le résultat est là: les gens qui voulaient aider le Mali à se débarrasser des terroristes, l'ont fait", conclut-il.Retrouvez également dans ce numéro:- Christophe Oberlin, médecin français, et maître Julie Gonidec, avocate française, sur l’expulsion de France de la militante palestinienne Mariam Abu Daqqa.- le Dr Himou Boubacar, secrétaire général adjoint du Syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Niger, sur les sanctions de la CEDEAO contre son pays.- Igor Azarov, médecin-chef sanitaire de la Défense russe, sur les objectifs et les résultats obtenus lors d’une mission au Burkina Faso pour lutter contre une épidémie de dengue.- Ebénézer Korê Sedegan, historien béninois, spécialiste d'histoire politique et de relations internationales, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), sur les conséquences encore perceptibles aujourd’hui du traité de Berlin pour le continent africain.Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:- Sergueï Lavrov qui estime que Washington cherche à étendre le conflit israélo-palestinien au-delà de Gaza.- La Russie qui considère comme une menace les déclarations américaines sur son projet gazier dans l'Arctique.- Moscou qui a des doutes sur la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l’Onu.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

mali

kidal

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, mali, kidal, terrorisme, défense, minusma, onu, russie, аудио