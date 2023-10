https://fr.sputniknews.africa/20231023/la-minusma-ferme-sa-derniere-base-dans-le-nord-est-du-mali-1063037591.html

La Minusma ferme sa dernière base dans le nord-est du Mali

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) est sur le point de fermer une septième base dans le nord-est... 23.10.2023, Sputnik Afrique

Les troupes de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) quittent leur base de la ville d'Aguelhok, dans le nord-est du Mali, rapporte ce 23 octobre la Minusma.Selon la note, à Kidal, la Mission évalue attentivement la situation en vue d’ajuster son plan de retrait. Elle s'adapte continuellement à l'évolution des choses sur le terrain et à toute une série de contraintes logistiques, au-delà de son contrôle, et qui sont motivées par l'impératif de sûreté et de sécurité de ses forces. Elle le fait en toute transparence et impartialité, conformément aux principes du maintien de la paix.Dans le même temps, l’agence France-Presse, qui se réfère à un représentant tchadien de la Minusma, a affirmé que le contingent de l’Onu s’était complètement retiré de la base d’Aguelhok.Un retrait progressifLe 22 octobre, la mission avait déclaré avoir quitté la base située près de la ville de Tessalit, également dans le nord-est du Mali. Auparavant, la mission avait déjà retiré ses soldats de maintien de la paix au Mali des bases de Ménaka, d’Ogossagou (région de Mopti), de Ber et de Goundam (région de Tombouctou).Cependant, avec le retrait de la base de la ville d'Aguelhok, il ne restera des bases militaires françaises que le nom dans la région de Kidal. Ceci dit, plusieurs sont encore fonctionnelles, dont celles de Sévaré, de Douentza (dans le centre du pays), de Gao, de Tombouctou (dans le nord) ainsi que les deux de Bamako. Un retrait réclamé par BamakoÀ la demande du Mali, le 30 juin, le Conseil de sécurité des Nations unies avait approuvé à l'unanimité une résolution pour mettre fin à la mission de maintien de la paix dans le pays. Le retrait doit être achevé d'ici le 31 décembre.À en croire le colonel-major Souleymane Dembélé, Bamako poursuivra sa lutte contre le terrorisme, malgré le retrait de la Mission. Il avait assuré que les forces armées maliennes investiraient tous les territoires délaissés dans le sillage du retrait de la Minusma, en reprenant chaque pouce de terrain.

