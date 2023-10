https://fr.sputniknews.africa/20231022/la-minusma-quitte-une-base-du-nord-est-du-mali-1063008441.html

La Minusma quitte une base du nord-est du Mali

La Minusma quitte une base du nord-est du Mali

Suite à la demande de Bamako, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) poursuit son retrait effectif... 22.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-22T20:23+0200

2023-10-22T20:23+0200

2023-10-22T20:23+0200

afrique subsaharienne

mali

minusma

retrait

base militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1c/1061695531_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bb2e5e77ea2db19aa4c95cc8fde67f79.jpg

Les forces de la Mission multidisciplinaire intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) ont quitté une base située près du village de Tesalit, dans le nord-est du Mali, annonce un communiqué de la mission.Le retrait s'est déroulé selon le calendrier prévu mais dans des conditions de sécurité extrêmement tendues, puisque le personnel de la Minusma à Tessalit a dû se réfugier dans des bunkers à plusieurs reprises en raison de tirs, y compris le 19 octobre lorsque son C130 a été touché à l'aile alors qu'il atterrissait dans la localité, sans faire de blessés ou de dommages majeurs à l'avion.Une base de plus ferméeSelon le communiqué, la fermeture du camp de Tessalit marque le premier retrait de la Minusma de la région de Kidal et constitue sa sixième base à fermer.Précédemment, la mission avait déjà achevé la première phase de retrait de ses soldats de maintien de la paix au Mali, en fermant son camp établi dans la localité de Ménaka. Cela avait été suivi de la fermeture des bases d’Ogossagou (région de Mopti), de Ber et de Goundam (région de Tombouctou).Cependant, il reste encore plusieurs bases à fermer dont celles de Sévaré, Douentza (dans le centre du pays), Gao, Tombouctou (dans le nord) ainsi que les deux bases à Bamako.De plus, de nombreux soldats du contingent tchadien ont été rapatriés directement à Ndjamena à bord d'avions affrétés par leur pays.Bamako demande le retrait de la MinusmaAuparavant, le Conseil de sécurité des Nations unies avait adopté la résolution 2690 mettant fin aux activités de la Minusma à compter du 30 juin, sur demande du gouvernement souverain du Mali. La mission doit quitter le pays au plus tard le 31 décembre.Début octobre, lors d'une conférence de presse, le colonel-major Souleymane Dembélé avait assuré que les forces armées maliennes investiraient tous les territoires délaissés dans le sillage du retrait de la Minusma, en reprenant chaque pouce de terrain. Avant de conclure que, malgré le départ de la mission, Bamako continuerait sa guerre contre le terrorisme.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, minusma, retrait, base militaire