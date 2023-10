https://fr.sputniknews.africa/20231003/larmee-malienne-reprendra-tous-les-territoires-desinvestis-par-la-minusma-1062522537.html

L’armée malienne reprendra tous les territoires désinvestis par la Minusma

Les forces armées maliennes investiront tous les territoires délaissés dans le sillage du retrait de la Minusma, a déclaré le colonel-major Souleymane Dembélé... 03.10.2023, Sputnik Afrique

Reprendre chaque pouce de terrain. Malgré le retrait de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), Bamako continuera sa guerre contre le terrorisme. Les emprises sous contrôle de la mission onusienne seront récupérees par les forces maliennes, a ainsi assuré le colonel-major Souleymane Dembélé en conférence de presse.Le responsable a rappelé que la Minusma n’avait pas rempli ses objectifs au Mali. Sa présence pendant plus d’une décennie n’a pas mis fin à la menace terroriste, ce qui pousse aujourd’hui les autorités à prendre elles-mêmes le problème à bras le corps, a expliqué Souleymane Dembélé.Le directeur de l'Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa) a aussi fustigé certains partenaires, qui ont joué aux "pompiers pyromanes" au Mali. Des soutiens dont Bamako a finalement décidé de se passer.Départ de la MinusmaLa Minusma avait acté son départ du Mali en juin 2023, à la demande des autorités nationales qui avaient exigé un retrait d’ici la fin de l’année. Une première phase du retrait s’était achevée fin août, les derniers convois onusiens quittant le camp de Ménaka, dans le nord-est du pays. Plus de 3.000 éléments de la mission ont déjà été rapatriés.Beaucoup d’observateurs avaient déjà mis en lumière l’impuissance de la Minusma, voire sa mauvaise volonté dans son appui aux forces armées maliennes. La mission n’a "soutenu le Mali concernant l’appui feu ou le renseignement", laissant l’armée malienne livrée à elle-même, expliquait ainsi récemment à Sputnik Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de la Défense au Conseil national de transition.Dans la population, une certaine exaspération avait d’ailleurs émergé depuis plusieurs mois. Fin juin, un homme avait été encore vu en train de taguer "sans délai" sur un véhicule de la Minusma à Bamako, en référence au retrait rapide demandé par le gouvernement malien à l’Onu.

