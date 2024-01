https://fr.sputniknews.africa/20240126/les-plus-anciennes-empreintes-de-pieds-humains-dafrique-du-nord-decouvertes-dans-ce-pays-1064800966.html

Les plus anciennes empreintes de pieds humains d'Afrique du Nord découvertes dans ce pays

Les plus anciennes empreintes de pieds humains d'Afrique du Nord et du sud de la Méditerranée ont été découvertes à Larache, à environ 86 kilomètres au sud de...

archéologie

maroc

maghreb

découverte

france

homo sapiens

Une équipe de recherche internationale a découvert des empreintes de pieds humains vieilles d’environ 100.000 ans sur une place rocheuse à Larache, dans le nord-ouest du Maroc, a annoncé l'Université Bretagne Sud (UBS) en France, qui a mené les travaux en partenariat avec des universités marocaines, allemandes et espagnole.Ces empreintes d’Homo sapiens, les plus vieilles d'Afrique du Nord et du sud de la Méditerranée, ont été laissées par un minimum de cinq individus (enfants, adolescents et adultes). Cette découverte a eu lieu au cours d'une mission de mesures sur le terrain en juillet 2022, dans le cadre d’un projet de recherche scientifique sur l'origine et la dynamique des blocs rocheux (boulders) qui jonchent le littoral sud de Larache. Le site des empreintes de Larache représente l'un des lieux de traces du Pléistocène supérieur les plus grands et les mieux préservés au monde, et le seul site documenté en Afrique du Nord et dans le sud de la Méditerranée, d'après M.Sedarti.

maroc

maghreb

france

