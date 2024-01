https://fr.sputniknews.africa/20240123/leconomie-de-ce-pays-africain-va-davantage-saccelerer-cette-annee-selon-le-fmi-1064753689.html

L’économie de ce pays africain va s’accélérer davantage cette année

L’économie de ce pays africain va s’accélérer davantage cette année

L'économie de Burundi devrait croître de 4,3% en 2024 contre 2,7% l'année dernière, a déclaré le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué publié... 23.01.2024

Cette performance sera surtout portée par l'investissement, les réformes et le secteur agricole, a précisé l’instance. Le dernier joue un rôle crucial dans l'économie du pays, notamment grâce à la production du thé et du café.Des hauts et des basLes pénuries de carburant ont freiné l'activité économique au début de 2023, mais cet impact a été atténué par le rebond de la production agricole pendant le reste de l'année 2023, ainsi que les investissements publics et les activités bancaires, analyse le FMI.Quant aux pressions inflationnistes élevées en 2023, elles ont commencé à diminuer depuis le dernier trimestre de l'année. Cette baisse va se poursuivre en 2024, selon les prévisions de l’institution financière.Les autorités burundaises ont récemment adopté une nouvelle réglementation du marché des changes et plusieurs mesures de libéralisation du marché. Pour assainir les finances publiques, le gouvernement a révisé le budget, tout en préservant les dépenses sociales, a souligné le FMI.La dette publique par rapport au PIB devrait diminuer à moyen terme, estime le Fonds.Une année prometteuse pour le continent africainL'Afrique dans son ensemble affiche l'un des taux de croissance économique les plus élevés au monde.Selon le Fonds monétaire international, sept des dix pays les plus performants en 2024 sont africains, dont six appartiennent à la partie subsaharienne du continent. Au total, la croissance de la région du Sud du Sahara devrait atteindre 4% en 2024, contre 3,3 % en 2023, d’après les projections du FMI.

