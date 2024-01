https://fr.sputniknews.africa/20240103/es-pays-africains-ont-ete-les-plus-touches-par-linflation-alimentaire-en-2023-1064448184.html

Сes pays africains ont été les plus touchés par l’inflation alimentaire en 2023

L’Égypte, le Libéria et le Ghana figurent sur la liste des pays qui ont connu la hausse la plus importante de l’inflation alimentaire en 2023, selon le récent... 03.01.2024, Sputnik Afrique

L’inflation alimentaire réelle en Égypte a atteint 30% dans le deuxième semestre 2023 ce qui représente le taux le plus élevé à l’échelle africaine, selon l’étude réactualisée de la Banque mondiale. La République arabe est suivie du Libéria et du Ghana qui font état de 15% et de 10% du taux d’inflation alimentaire respectivement.L’inflation des prix alimentaires a dépassé l’inflation globale dans 74% des 167 pays du monde dont la Banque mondiale dispose des données.

