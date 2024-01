https://fr.sputniknews.africa/20240122/lenvoi-de-cereales-atteste-de-lattitude-responsable-de-moscou-envers-sa-relation-avec-lafrique-1064735137.html

L’envoi de céréales atteste de l'attitude responsable de Moscou envers sa relation avec l'Afrique

L’envoi de céréales atteste de l'attitude responsable de Moscou envers sa relation avec l'Afrique

Et de poursuivre: "En février, il est prévu de décharger les 23.000 tonnes d'engrais donnés au Zimbabwe à titre gratuit par le groupe Uralchem-Uralkali pour mettre en œuvre l'initiative 2022 de Vladimir Poutine visant à aider les pays africains. Cette contribution à la sécurité alimentaire souligne l'attitude responsable de la Russie, et de ses entreprises, envers le développement des liens avec l'Afrique", a souligné le diplomate.En plus de cela, il y a plusieurs années, Uralchem avait exprimé l’intérêt du lancement d’une production d'engrais au Zimbabwe, a-t-il rappelé.Domaine énergétique Les solutions utilisées dans le secteur russe de l’énergie attirent aussi le regard de Harare, car elles peuvent aider à assurer l’accès des populations au carburant abordable, a fait savoir l'ambassadeur.L'utilisation pacifique de l'énergie atomique a également de bonnes perspectives, notamment en médecine et dans l’agriculture a révélé le haut fonctionnaire.Secteur high-techLes deux pays ont conclu un accord sur la création d'un centre de compétences pour la réception et le traitement des données satellitaires au Zimbabwe, a évoqué Nikolaï Krassilnikov. Selon lui, l’utilisation de l’espace pourrait contribuer à résoudre des tâches dans le secteur économique et social.De plus, le groupe russe Rostec a livré au Zimbabwe un lot de giravions Ansat, a dit le diplomate. Il a qualifié de "prometteuse" l'idée de créer un service national d'ambulance aérienne au Zimbabwe.Domaine socialLa coopération dans le secteur social est couronnée de succès avec notamment le projet de création au Zimbabwe de chaînes alimentaires durables à l’aide de solutions numériques, a signalé M.Krassilnikov.La sécurité informatique internationale et le paiement dans les monnaies nationales font également partie des sujets qui sont discutés régulièrement lors des conférences intergouvernementales, note l’ambassadeur.Chose promise, chose dueMoscou a promis de livrer gratuitement des céréales à six pays africains. Cette décision a été annoncée par Vladimir Poutine au deuxième sommet Russie-Afrique qui s’est déroulé fin juillet dernier à Saint-Pétersbourg.Les pays destinataires sont le Burkina Faso, la Somalie, la République centrafricaine, le Zimbabwe, le Mali et l'Érythrée. Au total, Moscou a prévu d’expédier à ces pays jusqu'à 200.000 tonnes de céréales.Des céréales gratuites ont déjà été acheminées à la Somalie, à l’Érythrée et au Mali. Le lot destiné au Zimbabwe est arrivé au port mozambicain de Beira le 29 décembre. Il est en cours d’acheminement vers le pays destinataire par voie terrestre. Deux autres cargaisons sont également arrivées sur le continent africain et seront acheminé par terre jusqu’au point final.Quant aux livraisons de fertilisants, c’est le groupe Uralchem qui est chargé de les acheminer vers le continent africain.Une livraison de plus de 20.000 tonnes d'engrais russes gratuits destinés au Zimbabwe est arrivée au Mozambique début janvier, selon l'administration du port de Beira. Les engrais seront transportés vers le Zimbabwe par voie terrestre.Les cargaisons ont été entre autres expédiées vers le Malawi, le Kenya et le Nigeria. Au total, Uralchem a prévu de faire don d'environ 300.000 tonnes d'engrais minéraux aux pays en développement.

