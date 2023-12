https://fr.sputniknews.africa/20231229/un-navire-avec-des-cereales-gratuites-russes-pour-le-zimbabwe-a-accoste-au-mozambique-1064371971.html

Un navire avec des céréales gratuites russes pour le Zimbabwe a accosté au Mozambique

Un bateau transportant 25.000 tonnes de blé russe gratuit destiné au Zimbabwe est arrivé au port mozambicain de Beira, a annoncé le régulateur de... 29.12.2023, Sputnik Afrique

"Le navire sera bientôt déchargé. La livraison au sol jusqu'au Zimbabwe sera effectuée par des camions et prendra entre deux et trois semaines", a précisé Patrick Muzvimbiri, chef de l'Office de commercialisation des grains zimbabwéen.Ces fournitures humanitaires sont réalisées à l'initiative du Président russe.Vladimir Poutine avait annoncé la livraison gratuite de dizaines de tonnes de céréales russes à six pays africains. Le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée sont concernés.

