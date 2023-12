https://fr.sputniknews.africa/20231207/cereales-russes-pour-le-zimbabwe-une-intervention-bienvenue-1064010726.html

Céréales russes pour le Zimbabwe: "une intervention bienvenue"

Céréales russes pour le Zimbabwe: "une intervention bienvenue"

À l'instar de la Somalie, le Zimbabwe est sur le point de recevoir des navires contenant des céréales russes. Un économiste zimbabwéen a confié au micro de... 07.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-07T19:28+0100

2023-12-07T19:28+0100

2023-12-07T19:28+0100

afrique subsaharienne

zimbabwe

russie

international

accord céréalier d’istanbul (2022)

navires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104191/47/1041914772_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0954ac3937ec6018c4ecc4b05deda11a.jpg

Les navires avec des céréales russes qui arrivent au Zimbabwe sont les bienvenus, a déclaré ce 7 décembre à Sputnik Afrique Rugare Mukanganga, économiste consultant auprès de Development Reimagined, s'exprimant sur l'envoi prochain de céréales au Zimbabwe.Selon lui, il s’agit d’une intervention temporaire qui arrive à "la saison agriculturale sensible, difficile, et exigeante pour le Zimbabwe et pour les autres pays africains". Un moment opportunPour M.Mukanganga, ce genre d'interventions est très bien accueilli même si cela peut être vu comme une aumône ou comme une sorte de contrainte politique.Du blé russe livré en SomalieLe 30 novembre, les autorités somaliennes en présence de plusieurs ministres, ainsi que de l’ambassadeur russe, recevaient du blé humanitaire, selon l’agence Sonna. Parti de Russie le 17 novembre, le navire a acheminé 25.000 tonnes de céréales. Dans le même temps, la même quantité de céréales se dirigeaient vers le Burkina Faso.Au total, Moscou envisage d’envoyer jusqu'à 200.000 tonnes à six pays africains.

afrique subsaharienne

zimbabwe

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, russie, international, accord céréalier d’istanbul (2022), navires