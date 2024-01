https://fr.sputniknews.africa/20240117/le-zimbabwe-est-reconnaissant-du-don-dengrais-russes-1064659484.html

Le Zimbabwe est reconnaissant du don d’engrais russes

Le Zimbabwe est reconnaissant du don d’engrais russes

La livraison humanitaire des engrais russes au Zimbabwe est "la dernière étape dans les relations mutuellement avantageuses, qui ont existé et qui continuent... 17.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-17T11:40+0100

2024-01-17T11:40+0100

2024-01-17T11:40+0100

afrique subsaharienne

zimbabwe

engrais

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056801443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcab5ff9ac7947a4fcb42930e0890ef2.jpg

Le pays africain s'attend à accueillir bientôt gratuitement environ 26.000 tonnes d'engrais de la part de la Russie, a expliqué à Sputnik Faraï Marabira, directeur de l'information et de la publicité de ZANU, parti au pouvoir au Zimbabwe.Au total, le Zimbabwe devrait recevoir 50.000 tonnes de fertilisants, dont le restant sera envoyé plus tardivement dans l'année.Une cargaison de plus de 20.000 tonnes d'engrais russes gratuits destinés au Zimbabwe est arrivée au Mozambique début janvier, selon l'administration du port de Beira. Les engrais seront transportés vers le Zimbabwe par voie terrestre.

afrique subsaharienne

zimbabwe

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, engrais, russie