https://fr.sputniknews.africa/20240122/la-partie-sur-bamako-dans-la-declaration-du-sommet-des-pays-non-alignes-suscite-des-controverses-1064737514.html

Mali-Algérie: un imbroglio autour du texte sur Bamako lors du sommet des pays non-alignés

Mali-Algérie: un imbroglio autour du texte sur Bamako lors du sommet des pays non-alignés

Le projet de la déclaration finale du sommet des pays non-alignés dont un paragraphe se portait sur le Mali a donné lieu à une série de déclarations et de... 22.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-22T15:52+0100

2024-01-22T15:52+0100

2024-01-22T16:11+0100

algérie

mali

maghreb

afrique subsaharienne

sahel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/15/1064240047_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d9a202a9b76452013802239138bca0ab.jpg

Il a qualifié ce rejet de "suffisamment grave" et a dénoncé les "velléités d’un pays d’imposer son agenda et de s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres États".Le représentant malien a également signalé que son pays "se dissocie totalement de la rédaction proposée et exige un retrait pur et simple du chapitre qui lui est consacré dans le projet du document final".Cette prise de parole a été relayée par le compte d’information AES Info sur X, qui a précisé dans sa publication qu’il s’agissait de l’Algérie.L’Algérie démentPar la suite, le ministère algérien des Affaires étrangère a démenti les "allégations dénuées de tout fondement" diffusées par AES Info.L’AES Info réagitLa rédaction d’AES Info a répondu tout en insistant sur le fait qu’elle n’avait fait que de rapporter les déclarations d’Abdoulaye Maïga.La rédaction a appelé l'Algérie à "clarifier sa position et à préciser qui a rejeté les amendements du Mali".L’accord qui diviseContesté par Bamako, le texte visait à redonner de la force à l’accord de paix d’Alger, signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés, a signalé AES info dans sa publication.Cependant, le chef de la diplomatie malienne a demandé aux pays participants au sommet de ne plus faire référence à cet accord dans leurs documents, car il a été "définitivement enterré par les autorités maliennes", précise le journal en ligne le 360.En effet, Abdoulaye Maïga a rappelé dans son discours que le chef d’État malien avait choisi "l’option de privilégier l’appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct inter-malien afin d’éliminer les racines du conflit communautaire et intercommunautaire".Des reproches réciproquesEn décembre dernier, le chef de la diplomatie malienne a convoqué l’ambassadeur algérien pour des "actes inamicaux" et l’"ingérence dans les affaires intérieures". Cette convocation a fait suite à la rencontre entre le Président algérien Abdelmadjid Tebboune et l'imam Mahmoud Dicko, une importante figure malienne qui critique les autorités de transition.Alger a à son tour convoqué l’ambassadeur malien. Le ministre algérien des Affaires étrangères lui a signalé que les rencontres reprochés par Bamako s’inscrivaient en réalité dans les efforts visant le retour de la paix sur le sol malien.Par la suite, le Mali et l’Algérie avaient chacun rappelé son ambassadeur dans les deux capitales. Plus de deux semaines plus tard, début janvier, les chefs des missions diplomatiques sont cependant revenus dans leurs bureaux.

algérie

mali

maghreb

afrique subsaharienne

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, mali, maghreb, afrique subsaharienne, sahel