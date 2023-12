https://fr.sputniknews.africa/20231222/lambassadeur-malien-est-a-son-tour-convoque-par-le-ministre-algerien-des-affaires-etrangeres-1064249382.html

L’ambassadeur malien est à son tour convoqué par le ministre algérien des Affaires étrangères

L’ambassadeur malien est à son tour convoqué par le ministre algérien des Affaires étrangères

Au lendemain d’une démarche identique, Alger a convoqué l’ambassadeur malien. Le ministre algérien des Affaires étrangères lui a signalé que les rencontres... 22.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-22T12:12+0100

2023-12-22T12:12+0100

2023-12-22T12:12+0100

maghreb

mali

algérie

afrique subsaharienne

ambassadeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/16/1064249129_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_333ca00da6f7b8a93fbf1a5f912c2b98.png

Parmi ses principes, l’attachement intransgressible à la souveraineté du Mali et à la recherche d’une voie pacifique pour y garantir la paix.Alger s’est dit persuadé que la voie vers une unité passera par la réconciliation nationale et "non par des déchirements fratricides récurrents".Le ministère des Affaires étrangères a appelé le voisin à "s’associer aux efforts entrepris par l’Algérie" pour "donner un nouvel élan" au processus d’Alger.Pour rappel, la diplomatie malienne a convoqué le 20 décembre l’ambassadeur de l’Algérie pour dénoncer les "actes inamicaux" et l’"ingérence dans les affaires intérieures".Selon Bamako, Alger a tenu plusieurs rencontres avec certains mouvements "qui ont choisi le camp des terroristes". Les autorités maliennes n’ont pas été informées de ces entretiens de haut niveau, souligne le communiqué.

maghreb

mali

algérie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, mali, algérie, afrique subsaharienne, ambassadeur