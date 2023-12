https://fr.sputniknews.africa/20231221/lambassadeur-algerien-au-mali-a-ete-convoque-suite-a-des-actes-inamicaux-1064240238.html

L’ambassadeur algérien au Mali a été convoqué suite à des "actes inamicaux"

L'ambassadeur algérien au Mali a été convoqué suite à des "actes inamicaux"

La diplomatie malienne a convoqué l’ambassadeur de l’Algérie pour dénoncer les "actes inamicaux" et l’"ingérence dans les affaires intérieures". Les actions... 21.12.2023, Sputnik Afrique

Le document précise qu’Alger a mené une série de rencontres avec des personnes hostiles au gouvernement malien, ainsi qu’avec certains mouvements "qui ont choisi le camp des terroristes". Les autorités maliennes n’ont pas été informées de ces entretiens de haut niveau, souligne le communiqué.Aux yeux de Bamako, ces agissements "sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays" et constituent "une ingérence dans les affaires intérieures du Mali".Bamako appelle son voisin à "privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes". Elles sont les "seules légitimes pour entretenir des échanges d’État à État avec les partenaires du Mali", conclut le texte."La responsabilité d’État souverain"Cette convocation est intervenue au lendemain de l’audience accordée par le Président algérien Abdelmadjid Tebboune à Mahmoud Dicko, imam de la Confrérie Kountiya, grande figure malienne qui critique les autorités de transition.Pour l’heure, Alger n’a pas réagi. Cependant, il a réaffirmé dans un communiqué publié le 13 décembre par le ministère des Affaires étrangères son attachement à la promotion de la paix et de la stabilité au Mali.Pour cette occasion, il a appelé toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans l’œuvre collective de paix et de réconciliation.

