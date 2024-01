https://fr.sputniknews.africa/20240121/top-5-des-pays-africains-offrant-la-meilleure-qualite-de-vie-1064727678.html

Top-5 des pays africains offrant la meilleure qualité de vie

Top-5 des pays africains offrant la meilleure qualité de vie

L’Afrique du Sud, le Maroc et le Kenya arrivent en tête des pays africains qui offrent la meilleure qualité de vie, selon le Quality of Life Index (Indice de... 21.01.2024, Sputnik Afrique

L’Afrique du Sud a obtenu le score de 136.9, talonnés par le Maroc et le Kenya dans un mouchoir de poche avec respectivement 104.7 et 103.5.Le trio de tête est suivi par l’Égypte (88.6) puis le Nigeria (49.5).Sur le plan mondialA l’échelle planétaire, c’est le Luxembourg qui se hisse à la première place avec un score de 200.1. Viennent ensuite les Pays-Bas (200.1) et l’Islande 191.1.MéthodologieLe score est calculé sur base des informations recueillies par Numbeo via des enquêtes interrogeant ses utilisateurs.Il prend en compte plusieurs critères: le pouvoir d'achat, les niveaux de pollution, l'abordabilité du logement, le coût de la vie, la sécurité, la qualité des soins, les temps de trajet et les conditions climatiques.

