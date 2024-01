https://fr.sputniknews.africa/20240120/un-chateau-de-cartes-qui-est-en-train-de-tomber-lhegemonie-seculaire-de-loccident-seffrite-1064711278.html

"Un château de cartes qui est en train de tomber": l'hégémonie séculaire de l'Occident s'effrite

"Un château de cartes qui est en train de tomber": l’hégémonie séculaire de l’Occident s’effrite

Il y a plus d'un siècle débutait la conférence de paix de Paris, qui "n'était pas vraiment une conférence pour faire la paix", a déclaré à Sputnik Afrique... 20.01.2024

Selon lui, "c'est là qu'a commencé en réalité l'hégémonie de l'Occident sur le monde".Cet événement, qui s’est déroulé en plusieurs étapes entre le 18 janvier 1919 et le 21 janvier 1920, après la fin de la Première Guerre mondiale, a abouti à la création de la Société des Nations.Cependant, il ne s’agit que d’une "conférence de paix de nom", "une conférence pour régler les comptes". Notamment parce que cela ne s’avérait être qu’une rencontre des vainqueurs pour se partager le monde, explique l’expert.Aujourd’hui, cette hégémonie occidentale en "en train de s’effriter", comme "un château de cartes qui est en train de tomber petit à petit". Ce processus "se traduit en termes économiques, géopolitiques et démographiques".Selon l’analyste, "la conférence de paix de Paris, […] doit être oubliée rapidement parce que ce n'était qu'une bombe à retardement qui a explosé. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus cette hégémonie-là que les vainqueurs ont tenté de construire dans le temps".Détrôner l’Occident à l’aide de la multipolaritéDe nombreux pays désirent se libérer de la tutelle de l’Occident et réaffirment leur souveraineté. La création de l’Alliance des États du Sahel est une de ces manifestations, explique le politologue.Le vieil ordre mondial n’étant pas orienté vers la paix, et avec les conflits actuels qui se propagent dans plusieurs régions, des pays cherchent à le secouer, soutient le spécialiste.S’unir pour faire entendre sa voixFace au peu de poids du continent africain sur la scène internationale et notamment dans la gestion des conflits actuels, le politologue préconise de faire front commun pour faire porter sa voix.Il estime que le continent a "la puissance nécessaire pour parler et se faire écouter". Et même si l’Afrique aujourd’hui n’est pas une puissance militaire, elle peut utiliser son potentiel économique pour faire pression.Et d’ajouter: "Tout le monde sait qu’en 2024, le continent qui attire tous les regards, c'est l'Afrique. Il faut que l'Afrique décide de prendre sa destinée en main et ne plus faire de la sous-traitance de sa destinée avec d'autres pays".Vers des monnaies localesAvec le rejet de l’influence occidentale, des pays cherchent à réaffirmer leur souveraineté dans un monde multipolaire et nouent des liens avec d’autres partenaires, signale Modeste Dossou.Le rejet de l’hégémonie occidentale passe entre autres par le rejet de ses monnaies au profit des devises locales, note M.Dossou.

