Plusieurs pays africains luttent pour un véritable monde multipolaire, lance auprès de Sputnik Afrique un analyste malien. Il revient sur le bilan diplomatique... 19.01.2024, Sputnik Afrique

"Nous sommes contre le monde unipolaire", avance auprès de Sputnik Afrique Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien.Le chef de la diplomatie russe a appelé l’Afrique l'un des centres émergents du monde multipolaire. "C'est pour cela que le Mali, le Niger et le Burkina Faso luttent pour un véritable monde multipolaire où tout le monde est considéré, tout le monde a sa part, tout le monde a son mot à dire. (Il s'agit) de ne pas laisser le monde à quelques pays seulement qui décident pour les autres", réagit l’expert.Concernant les domaines dans lesquels Moscou pourrait aider des pays africains, il énumère l’agriculture, l’énergie, la médecine, les transports.Dans la même optique de la multipolarité, Abdoul Diallo voit les BRICS comme "une organisation économique monétaire fiable". Abdoul Diallo qualifie Washington et Londres des "parrains du mal". Avant de conclure: "Le monde aujourd'hui a compris grâce à la Russie, grâce à la Chine, grâce à l'Inde, qu’il est aujourd'hui important que nous allions dans le sens du monde multipolaire et non du monde unipolaire".

