Un autre pays se prépare à porter plainte contre Israël pour génocide à Gaza

Le Nicaragua a l’intention de solliciter la Cour internationale de justice et de déposer un recours contre Israël pour empêcher le génocide dans la bande de... 20.01.2024, Sputnik Afrique

Et d’ajouter: "Le Nicaragua prendra toutes les mesures pour garantir le respect des droits et intérêts protégés par ladite convention, y compris le recours devant la Cour internationale de Justice".Les reprochesL’instance a dénoncé le blocus de l’enclave et les raids aériens intenses visant les civils:De plus, "les actions de l’armée israélienne ont été accompagnées de déclarations de plusieurs responsables israéliens qui pourraient indiquer des preuves d’une intention génocidaire", a ajouté la diplomatie nicaraguayenne.Une bataille juridiqueFin décembre, l’Afrique du Sud a intenté auprès de la Cour internationale de justice un procès contre Israël qu’elle accuse d’"actes de génocide" à Gaza. La première audience sur cette plainte s’est tenue le 11 janvier.La Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique, ainsi que 17 autres pays ont soutenu la requête de l’Afrique du Sud, selon Rapulane Sydney Molekane, représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des organisations internationales à Vienne.De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que l'action en justice de l'Afrique du Sud ne reposait sur aucune base factuelle et a accusé Pretoria de collaborer avec des "terroristes".

